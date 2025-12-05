Среди пострадавших - женщина и двое мужчин.

В результате атаки российских оккупантов на Днепропетровскую область погиб 12-летний мальчик, еще три человека пострадали.

Как сообщил временно исполняющий обязанности председателя Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко, армией захватчиков были атакованы два района области.

"В Синельниковском районе российские войска атаковали БпЛА Васильковскую громаду. Погиб 12-летний мальчик", - заявил он.

Кроме того, в результате удара пострадали женщина 37 лет и 39-летний мужчина, они получили необходимую медицинскую помощь.

"Возник пожар. Разрушен частный дом, еще один поврежден", - написал Гайваненко.

В то же время в Никопольском районе враг терроризировал артиллерией и FPV-дронами, совершил обстрел из реактивной системы залпового огня "Град".

"Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская громады. Минно-взрывную травму получил 70-летний местный житель. Повреждены два частных дома, пять многоквартирных домов, разбита машина", - сообщил чиновник.

Другие атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 3 декабря российские оккупанты нанесли удар по Терновке Павлоградского района Днепропетровской области. В результате удара погибли мужчины 43 и 50 лет. Еще три человека пострадали.

На месте возник пожар, был частично разрушен частный дом, а еще шесть домов - повреждены. Кроме того, в результате обстрела были повреждены гаражи и автомобили, один - полностью уничтожен.

