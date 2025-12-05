Стали известны первые подробности создания будущей ленты.

Стало известно, что компания Sony Pictures работает над продолжением ленты "Люди в черном".

Как пишет издание Variety, сценариста Криса Бремнера, который известен по фильмам "Плохие парни навсегда" и "Плохие парни: Поездка или смерть", уже привлекли к написанию сценария. Подробности сюжета пятого фильма франшизы "Люди в черном" пока держат в тайне.

Главной интригой также будет то, вернутся ли актеры Уилл Смит и Томми Ли Джонс к своим ролям - двух охотников за пришельцами, которые были главными героями трех из четырех предыдущих лент.

Что известно о фильме "Люди в черном"

Впервые американский научно-фантастический экшн с комедийными элементами "Люди в черном" вышел в 1997 году. Режиссер ленты - Барри Зонненфельд. В центре событий - секретная организация, которая следит за деятельностью пришельцев на Земле. Агент K вербует новичка, с которым они вместе должны остановить инопланетянина-террориста.

К слову, лента получила высокую оценку критиков за сценарий, юмор и динамику, а также заняла одно из ведущих мест среди блокбастеров того времени. Позже "Люди в черном" имели продолжение в 2002, 2012 и 2019 годах.

