Злоумышленника пропустили сотрудники департамента муниципальной охраны горсовета, их планируют уволить.

В мэрии Одессы начата служебная проверка из-за дрифтера, устроившего "шоу" возле памятника Дюку.

Как сообщили в Департаменте муниципальной безопасности, инцидент произошел 7 февраля.

Установлено, что водитель автомобиля Porsche Magan GTS представился охранникам коммунального учреждения "Муніципальна варта" гостем гостиницы "Лондонская", расположенной на Приморском бульваре. После этого он попросил, чтобы его пропустили на авто к отелю, откуда, как утверждал водитель, он должен забрать свою сумку.

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"Вместо забранной сумки водитель устроил эффектный дрифт у Дюка", - сообщили в департаменте.

В это время возле памятника были люди.

Отмечается, что департамент муниципальной безопасности инициировал собственное расследование, в ходе которого все данные правонарушителя было переданы полиции.

Кроме того, директор "Муніципальної варти" назначил служебную проверку. По результатам проверки охранников, которые вчера были дежурными на соответствующем посту, за нарушение должностной инструкции планируется уволить.

Департамент приносит извинения за инцидент, поставивший под угрозу безопасность горожан.

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Автор: Лариса Козовая