Украина фактически интегрирована в агростандарты ЕС, - Сергей Тарасов

Украина фактически интегрирована в агростандарты Европейского Союза. Об этом основатель I&U Group Сергей Тарасов заявил в интервью журналистам, отметив, что украинский агросектор соответствует большинству европейских требований.

"Европейские требования - это уже наш ежедневный режим. Экологичность, аудит, прозрачность - для нас это норма", - сказал он.

Тарасов также сообщил о запуске школы для ветеранов, которая поможет военным получить знания для работы в агросекторе и открытия собственного бизнеса.

"Будущее агросектора - это дроны, аналитика и знания", - передает УНИАН со ссылкой на интервью.

