Для Берлина необходимость быстро решить вопрос активов и послать политический сигнал Москве и Вашингтону сейчас перевешивает юридическую осторожность.

В Германии поддерживают решение Европейского Союза предоставить Украине репарационный кредит под российские замороженные активы. Немецкий канцлер Фридрих Мерц пытается склонить Бельгию к поддержке плана ЕС.

Газета Financial Times пишет, что Мерц поддерживает предложение и использование чрезвычайных полномочий, предусмотренных статьей 122, даже если Бельгия будет против.

Решение немецкого канцлера относительно плана ЕС по российским активам поддерживают и его однопартийцы. Так, высокопоставленный депутат из партии ХДС (Христианско-демократический союз) Норберт Рёттген охарактеризовал решение о российских активах как "момент истины для Европы":

Видео дня

Если мы не можем сделать это (предоставить репарационный кредит), то что это говорит о суверенитете Европы и всех разговорах о стратегической автономии?

По словам источников, для Берлина необходимость быстро решить вопрос активов и послать политический сигнал Москве и Вашингтону сейчас перевешивает юридическую осторожность. Хотя Мерц призвал Еврокомиссию учесть опасения Бельгии, он считает, что нет альтернативы кредиту для поддержания платежеспособности Украины.

Настойчивость Германии отчасти обусловлена опасениями, что страна, которая ослабила ограничения на долг, чтобы позволить практически неограниченные расходы на оборону, рискует взять на себя большую часть трат на поставку военного оборудования Украине.

"В итоге мы будем платить по счетам", - сказал один из собеседников.

Споры о репарационном кредите для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предлагает принять решение о репарационном кредите Украине под замороженные росактивы большинством голосов стран-участников блока, а не единогласно, как того обычно требует процедура, аргументируя это беспрецедентностью ситуации.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц требует предоставить Бельгии гарантии того, что риски запланированного использования замороженных российских государственных активов для поддержки Украины будут справедливо распределены между всеми странами ЕС.

Стоит отметить, что Бельгия и брюссельская клиринговая палата Euroclear, которая хранит большую часть активов, трубеют "железных" гарантий того, что другие страны ЕС возьмут на себя основную часть финансового бремени или ответных мер со стороны Москвы.

Вас также могут заинтересовать новости: