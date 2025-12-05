Журналистка рассказала, как чувствует себя сейчас.

Ведущая ТСН Соломия Витвицкая пожаловалась на проблемы со здоровьем.

В своем Instagram журналистка опубликовала фото из больницы и отметила, что на днях перенесла серьезную операцию.

"У меня много лет было существенное искривление носовой перегородки: гребень, вывих хряща (вероятно из-за какой-то травмы в детстве), периодические риниты и аллергические обострения. Со временем дышать становилось все труднее. Я долго откладывала решение, пока врач после просмотра моего КТ не сказал: "Это не о комфорте. Это о качестве вашей жизни". Я решилась на операцию", - отметила Соломия.

Витвицкая также рассказала, как чувствует себя сейчас. О своем состоянии она написала так:

"Все прошло легко, сейчас продолжается реабилитация и я с нетерпением жду момента, когда смогу почувствовать полное, глубокое дыхание. Не игнорируйте сигналы своего тела. Если есть хронический насморк, постоянные заложенности или проблемы с дыханием - стоит пойти к ЛОРу, сделать КТ и разобраться с причиной".

