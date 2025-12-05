Достигнута договоренность о мерах по борьбе с неформальной экономической деятельностью.

Международный валютный фонд среди условий утверждения кредита для Украины назвал введение налогообложения доходов с цифровых платформ (так называемый "налог на OLX") и отмену льготы по регистрации НДС для физлиц-предпринимателей (ФОП).

Об этом заявила пресс-секретарь МВФ Джули Козак на брифинге.

"Кроме бюджета, некоторые другие сферы включают налоговую базу - расширение налоговой базы путем принятия законодательства о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, устранение таможенных лазеек для импорта потребительских товаров и отмена льгот для регистрации плательщика НДС", - сказала она.

Кроме этого, по словам Козак, достигнута договоренность о мерах по борьбе с неформальной экономической деятельностью, в частности путем усиления конкуренции в сфере государственных закупок и устранения лазеек в действующем трудовом кодексе.

Также она сообщила, что украинские власти согласились продолжить реформы налоговой и таможенной служб, в частности путем назначения нового руководителя таможни и совершенствования IТ-систем для повышения эффективности, и работать над восстановлением доверия общественности, увеличением доходов

Соглашение с МВФ - последние новости

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренностей на уровне персонала о новой программе поддержки, которая рассчитана на четыре года. Речь идет о финансировании в размере более 8 миллиардов долларов. Новое соглашение с МВФ предусматривает ряд мер фискальной и монетарной политики, которые должны стать основой программы. При этом программу еще должен утвердить Совет директоров фонда.

По условиям будущей программы правительство планирует ввести налог на добавленную стоимость для ФЛП, которые декларируют более 1 миллиона гривен годового дохода. Также власти планируют отменить льготы для посылок стоимостью до 150 евро, заказанных из-за рубежа.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что изменений в системе налогообложения в Украине не избежать. По его словам, изменения в упрощенной системе налогообложения для ФОП по уплате НДС при превышении определенного лимита будут, их введение ожидается в 2027 году.

