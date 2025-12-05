Службы гражданской обороны предупреждают о "критической фазе" шторма.

В Греции бушует шторм "Байрон", который вызвал масштабные разрушения на Эгейском побережье Греции. Как сообщает греческий телеканал ERT News, ураганный ветер и дождь стали причиной наводнений в нескольких регионах Греции. Всего за несколько часов многочисленные улицы в Афинах, на полуострове Пелопоннес и на Крите оказались под водой; в некоторых районах движение практически остановилось.

По данным властей, нынешняя суровая погода – одна из самых интенсивных за последние годы. Службы гражданской обороны предупреждают о "критической фазе" шторма. Метеорологическая служба сообщает, что в Эгейском море дует порывистый ветер силой 9 баллов (до 88 километров в час).

В девяти из 13 регионов Греции закрыты школы, правительство рекомендовало всем, кто может, работать из дома.

Пожарная служба сообщила о десятках вызовов в связи с затопленными зданиями и обломками. В некоторых районах улицы превратились в бурные потоки, смывающие автомобили. Шоссе с востока на запад, соединяющее Афины с западным греческим портом Патры, пришлось временно закрыть. Наводнения также были зафиксированы в районе Спарта на полуострове Пелопоннес.

Погодные катастрофы в мире

Ранее УНИАН рассказывал, что Шри-Ланка переживает самое большое и сложное природное бедствие в своей истории - количество погибших от циклона Дитва достигло 355 человек.

Наводнения и оползни охватили более половины из 25 административных округов, в более чем 20 из них пришлось проводить массовые эвакуации.

Вас также могут заинтересовать новости: