Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В шести областях Украины из-за последствий российских атак по энергосистеме применены аварийные отключения света, сообщает "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийные обесточивания применены в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и частично в Кировоградской областях.

В компании напомнили, что во время аварийных отключений обнародованные ранее графики обесточиваний не действуют.

"Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", - отметили в компании.

В сообщении также отмечается, что в ночь на 5 декабря Россия в очередной раз атаковала энергообъекты в нескольких регионах, в результате чего повреждено оборудование и локальные обесточивания.

"Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей", - добавили в "Укрэнерго".

Диспетчеры энергосистемы также напомнили, что в результате предыдущих массированных ракетно-дронных атак во всех регионах Украины до конца текущих суток поочередно отключают свет. Объем отключений составляет от 0,5 до 3 очередей потребителей. Для бизнеса и промышленности применяются графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" напомнили, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Отключение света в Украине - последние новости

Россия со снижением температуры воздуха активизировала удары по энергосистеме Украины. С начала октября враг совершил семь массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. В частности, в ночь на 25 ноября Россия в очередной раз массированно атаковала энергетические объекты Украины. Основные усилия враг направил на Киев.

В Минэнерго добавили, что, кроме Киева, российские дроны и ракеты летели на энергетические объекты еще в пяти областях.

Не прошло и нескольких дней как РФ снова ударила дронами и ракетами по энергоинфраструктуре. В ночь с 28 на 29 ноября вражеские дроны и ракеты полетели на энергообъекты в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, оставив сотни тысяч потребителей без света.

