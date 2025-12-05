На этой встрече Украину представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

В Майами завершилась встреча украинской и американской делегаций, на которой обсуждался "мирный план" по Украине.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источники в делегации.

Издание сообщило, что на этой встрече Украину представляли секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Напомним, накануне советник главы Офиса президента Александр Бевз отмечал, что украинская сторона стремится получить отчет о недавних переговорах американских спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры об окончании войны в Украине

Недавний визит посланцев президента США Дональда Трампа в Москву привел к отказу российского диктатора Владимира Путина от очередного плана по прекращению войны против Украины.

Как писало издание The Wall Street Journal, из этого можно сделать четкий вывод, что Путин не хочет мира - он хочет Украину.

Вчера в интервью India Today диктатор заявил, что собрался "освободить" Донбасс и так называемую Новороссию - "военным или другим путем". Также он заявил, что якобы предлагал Украине вывести войска с Донбасса и не начинать военных действий, но Киев не согласился.

Также вчера Трамп заявил, что Путин якобы хочет прекратить войну против Украины. Он сослался на то, что такое впечатление сложилось у его представителей после переговоров в Кремле.

