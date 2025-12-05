Европейские лидеры посоветовали Зеленскому четко определить роль США в гарантиях безопасности, прежде чем идти на уступки РФ.

Европейские лидеры в телефонном разговоре 1 декабря предупредили президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться ни на какие требования России без твердых гарантий безопасности со стороны США, пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что в разговоре приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. При этом европейские лидеры настаивали на главенствующей роли США в гарантиях безопасности, предлагаемых Украине в любой сделке.

По словам дипломатов, во время телефонного разговора в понедельник Макрон заявил, что Вашингтону необходимо четко обозначить, как они будут защищать Украину, прежде чем Киев согласится на окончательные условия соглашения.

Мерц также предупредил Зеленского о необходимости быть очень осторожным в ближайшие дни, заявив, что американцы играют в игры с Украиной и европейцами, сообщил один из дипломатов, участвовавших в телефонном разговоре.

Европа настаивает на участиив переговорах

Как отмечает WSJ, в Киеве и других европейских столицах растет обеспокоенность тем, что Вашингтон не уточнил, какие действия предпримет в случае, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение и снова нападет на Украину. И это предупреждение — очередной пример попыток европейских лидеров вмешаться в мирные переговоры, которые США ведут, практически без участия Европы, отмечает издание.

Макрон и Мерц на этой неделе публично настаивали на включении европейских лидеров в переговоры, заявив, что есть вопросы, которые могут решить только они, например, судьба замороженных российских активов, хранящихся в клиринговой палате в Бельгии.

При этом в недавних телефонных разговорах с официальными лицами США европейские чиновники подчеркивали, что смогут предложить Украине чёткие обязательства в области безопасности только после того, как узнают, какую роль США будут играть в поддержке этих планов.

Гарантии безопасности для Украины

Как пишет WSJ, Украина неоднократно заявляла, что вместо членства в Организации Североатлантического договора США и Европа должны обеспечить её защиту в качестве сдерживающего фактора от будущего российского нападения.

На прошлой неделе Макрон объявил о создании новой оперативной группы, включающей США, для окончательного определения гарантий безопасности, которые будут предоставлены Украине. По словам двух европейских дипломатов, высокопоставленные французские и британские военные на этой неделе находились в США для переговоров по этому вопросу.

"Европейские чиновники сообщают, что представители Пентагона проработали планы относительно возможных обязательств Вашингтона в сфере безопасности, но политическое решение о том, какие обязательства возьмут на себя США, пока не принято", - говорится в статье.

Мирные переговоры - новые заявления

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пообещал, что в ближайшие несколько недель по вопросу завершения войны в Украине ожидаются "хорошие новости".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет поиск варианта урегулирования между РФ и Украиной, и выразил надежду, что война " в конце концов будет закончена".

