Гринкевич выразил "обеспокоенность" тем, что Россия может проверить на прочность коллективную оборону НАТО в "ближайшей перспективе".

Сокращение количества американских войск в Европе не создаст дополнительной нагрузки на оборону континента, заявил верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич, пишет Politico.

"Я уверен в возможностях" Европы и Канады. Мы готовы сегодня к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам", - заявил он.

Гринкевич подчеркнул, что политическая напряжённость, связанная с мирными переговорами по Украине, "никак не повлияла… на способность выполнять нашу миссию с точки зрения НАТО". Он добавил, что обещания союзников увеличить расходы на оборону означают, что НАТО "будет более готово завтра, а мы будем более готовы послезавтра", чтобы противостоять России и отреагировать на любой дальнейший вывод войск.

Комментарии Гринкевича прозвучали на фоне опасений по поводу ожидаемого вывода американских войск из Европы в результате предстоящей оборонной стратегии президента Дональда Трампа. Ожидается, что так называемый обзор военной стратегии будет включать передислокацию американских войск из Европы в Индо-Тихоокеанский регион.

Опасения по поводу сокращения численности американских военнослужащих в Европе также отражают более широкие дебаты о приверженности Вашингтона альянсу при Трампе.

Как пишет Politico, в частном порядке некоторые европейские союзники обеспокоены ситуацией в США, но публично настаивают, что НАТО по-прежнему остаётся силой, с которой необходимо считаться.

"Все процессы НАТО функционируют безупречно", — заявил заместитель министра обороны Польши Павел Залевский изданию. "На практике американцы выполняют свои обязательства очень хорошо".

При этом Гринкевич выразил "обеспокоенность" тем, что Россия может проверить на прочность коллективную оборону НАТО в "ближайшей перспективе", а также в "среднесрочной и, очевидно, в долгосрочной перспективе".

"Мы также думаем о том, чтобы действовать на опережение", — сказал он, отказавшись от дальнейших подробностей. "Если Россия пытается создать для нас дилеммы, то, возможно, есть способы, которыми мы могли бы создать для них дилеммы".

Вывод войск США из Европы

Ранее СМИ писали, что США планируют сократить свои военные контингенты сразу в нескольких странах Восточной Европы, включая Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию.

По данным источников, 27 октября по официальным каналам НАТО было объявлено о решении отозвать около 800 военных из Румынии. Это решение принято Белым домом и уже вступило в силу.

