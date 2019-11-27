Дрифтовали на озере: столкновение внедорожников класса "люкс" попало на видео

Инцидент произошел с автомобилями Lexus LX570 и Toyota LC200.

На ледяном озере Байкал столкнулись два внедорожника класса «люкс».

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Соответствующее видео опубликовали пользователи портала Reddit.

Инцидент произошел с автомобилями Lexus LX570 и Toyota LC200 в фирменных обвесах Khann во время съемок рекламного ролика.

Авария не имела серьезных последствий и ни один из участников съемок не получил серьезных повреждений, а видеоролик был смонтирован и выпущен в эфир.

Как сообщал УНИАН, на юго-западе Германии, в баварском округе Нижняя Франкония, из-за гололеда 18 автомобилей врезались друг в друга, в результате чего пострадали 29 человек.