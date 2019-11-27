цей матеріал доступний українською

Дрифтовали на озере: столкновение внедорожников класса "люкс" попало на видео

16:23, 27 ноября 2019
Мир
359 0
Инцидент произошел во время съемок рекламного ролика / скриншот

Читайте такжеПод Черкассами в аварии столкнулись 10 авто и рейсовый автобус, есть пострадавшие (фото)

Соответствующее видео опубликовали пользователи портала Reddit.

Инцидент произошел с автомобилями Lexus LX570 и Toyota LC200 в фирменных обвесах Khann во время съемок рекламного ролика.

Авария не имела серьезных последствий и ни один из участников съемок не получил серьезных повреждений, а видеоролик был смонтирован и выпущен в эфир.

Как сообщал УНИАН, на юго-западе Германии, в баварском округе Нижняя Франкония, из-за гололеда 18 автомобилей врезались друг в друга, в результате чего пострадали 29 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#ДТП