Дрифтовали на озере: столкновение внедорожников класса "люкс" попало на видео
16:23, 27 ноября 2019Мир
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Инцидент произошел с автомобилями Lexus LX570 и Toyota LC200.
Инцидент произошел во время съемок рекламного ролика / скриншот
На ледяном озере Байкал столкнулись два внедорожника класса «люкс».
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Соответствующее видео опубликовали пользователи портала Reddit.
Инцидент произошел с автомобилями Lexus LX570 и Toyota LC200 в фирменных обвесах Khann во время съемок рекламного ролика.
Авария не имела серьезных последствий и ни один из участников съемок не получил серьезных повреждений, а видеоролик был смонтирован и выпущен в эфир.
Как сообщал УНИАН, на юго-западе Германии, в баварском округе Нижняя Франкония, из-за гололеда 18 автомобилей врезались друг в друга, в результате чего пострадали 29 человек.
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