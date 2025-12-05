Есть несколько признаков, что пора присматриваться к покупке нового матраса.

Регулярное переворачивание матраса - простой, но эффективный способ избежать проседания и продлить срок его использования. Специально для УНИАН производители матрасов HomeFort объяснили, как часто и зачем переворачивать матрас, а также по каким признакам можно понять, что пора выбирать новый.

Как часто переворачивать матрас

"Чтобы Ваш матрас оставался комфортным и служил долго, мы рекомендуем переворачивать его каждые 2-3 месяца", - говорят эксперты.

Специалисты добавили, что это правило касается большинства стандартных моделей, особенно пружинных или изготовленных из пенополиуретана. Есть конкретная причина, зачем переворачивать матрас каждые 3 месяца. Это нужно делать из-за того, что каждую ночь мы спим в одном и том же положении. Это создает чрезмерную и неравномерную нагрузку на определенные участки матраса.

По словам производителей, регулярное переворачивание помогает:

Постепенно распределить давление: при смене сторон волокна и наполнители имеют время "восстановиться" и не изнашиваются только в одном месте.

Предотвратить "проседание" и ямы - это самая распространенная причина, по которой матрасы становятся неудобными. Переворачивание уменьшает риск образования этих пролежней и продлевает жизнь изделия в среднем на 20-30%.

Обеспечить правильную поддержку. Изношенный матрас не может правильно поддерживать позвоночник, что может вызвать утренний дискомфорт. Регулярная смена сторон гарантирует, что вы всегда спите на упругой поверхности.

"Если у вашего матраса две рабочие поверхности, независимо от того, ортопедический он или нет, его обязательно нужно переворачивать (смена верхней и нижней сторон) раз в 2–3 месяца", - подчеркивают специалисты.

Некоторые современные модели разработаны так, что имеют только одну рабочую сторону. Их не нужно переворачивать.

"Но чтобы обеспечить равномерный износ, мы все же советуем разворачивать его на 180° (то есть менять местами "голову" и "ноги") раз в 2–3 месяца", - отмечают они.

В то же время матрасы с опцией "зима/лето" предназначены для переворачивания. Это двусторонние модели, имеющие разные наполнители для разных сезонов. Их нужно переворачивать раз в полгода в зависимости от времени года.

Как и когда это делать:

в теплый сезон: переворачиваете летней стороной вверх. Эта сторона обычно имеет наполнители, обеспечивающие лучшую вентиляцию и отвод влаги (например, хлопок);

в холодный сезон: переворачиваете зимней стороной вверх. Эта сторона содержит более теплые материалы, которые лучше сохраняют тепло (например, шерсть).

У этих изделий тоже есть свой срок эксплуатации, после которого нужно будет выбирать новый.

"Даже при идеальном уходе матрас имеет свой срок годности. Пружинные матрасы (боннель) имеют средний срок эксплуатации 5-7 лет. Пенные матрасы (пенополиуретан) обычно служат немного меньше - 3-5 лет", - отметили эксперты.

Современные ортопедические модели, как правило, имеют более сложную конструкцию и изготовлены из более качественных материалов, поэтому служат дольше, указывают эксперты HomeFort.

Латексные матрасы считаются одними из самых долговечных и могут служить 8-12 лет. Матрасы с независимыми пружинами (Pocket Spring) "живут" до 7-10 лет; а комбинированные ортопедические модели, в зависимости от наполнителей, могут служить 7-12 лет.

Существует несколько признаков, что пора купить новый матрас:

он стал неровным - вы замечаете, что появились заметные впадины или "ямки", или чувствуете, что поверхность стала слишком мягкой;

физический дискомфорт - вы чувствуете пружины или жесткие элементы, а утром матрас вызывает дискомфорт в спине или шее;

ухудшение гигиены - появились стойкие неприятные запахи, следы износа (разрывы, сильные пятна) или матрас стал вызывать аллергические реакции.

Если у вас ортопедический матрас, то нужно обратить внимание на следующие нюансы. Во-первых, будет потеря поддержки: матрас больше не обеспечивает ту правильную анатомическую поддержку, которая была обещана.

Также могут появиться продавленные зоны. Вы четко чувствуете, что зоны, где спите, продавлены или ослаблены, и это нарушает комфорт во сне.

Последний пункт касается поверхности матраса. Она будет выглядеть изношенной или иметь значительные структурные деформации.

