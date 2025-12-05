Продать доллар можно в среднем по курсу 41,95 грн, а евро - 48,90 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 декабря, снизился на 5 копеек и составляет 42,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,95 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 49,50 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,90 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,25 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,18 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,40 грн/евро, а курс продажи - 49,20 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,18 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, осталась на предыдущем уровне. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 49,23 гривни за один евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на следующей неделе курс доллара не должен претерпеть значительных изменений: коридор колебаний ожидается на уровне 42,2-42,6 грн/долл. Предварительный анализ свидетельствует, что на следующей неделе валютный рынок вряд ли отойдет от текущей более-менее стабильной траектории.

Вас также могут заинтересовать новости: