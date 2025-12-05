Речь идет о том, сможет ли ядерная держава безнаказанно уничтожать неядерного соседа - и как на это будет реагировать мир.

Администрация Дональда Трампа возобновила попытки добиться мирного соглашения между Украиной и Россией, однако в центре дискуссий оказался не только вопрос, что именно Киев должен был бы отдать, но и то, какие глобальные последствия будет иметь такое соглашение.

Как пишет The Wall Street Journal, инициативы Вашингтона могут создать опасный стимул для распространения ядерного оружия в мире.

"Ядерный бумеранг"

В 1990-х именно Штаты убедили Киев отказаться от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. Сегодня же, после аннексии Крыма в 2014 году и полномасштабного вторжения, эти гарантии фактически разрушены.

Эксперты отмечают: если США заставляют государство, которое отказалось от ядерного оружия ради мира, уступить территорию - это станет сигналом для других стран, что ядерный статус является единственной реальной защитой.

Именно это, по словам обозревателей, может запустить самую масштабную ядерную гонку за десятилетия.

Союзники США пересматривают доверие к американскому зонтику

В нескольких регионах мира растет поддержка идеи создания собственных ядерных арсеналов:

Южная Корея и Япония - обеспокоены агрессией Китая и примером Украины.

Австралия - ставит под вопрос надежность американской поддержки.

Канада - даже вынуждена учитывать риски возможного американского давления.

Казахстан - имеет значительные запасы плутония и риски со стороны России; эксперты не исключают возможного возвращения к ядерной программе.

В Европе тоже стартовали дискуссии. Польша и Германия снова обсуждают необходимость собственных ядерных гарантий. В Варшаве напоминают: в 1990-х страна согласилась не создавать ядерное оружие только потому, что США пообещали вступление в НАТО.

Сегодня, когда Белый дом требует уступок от Украины в обмен на сомнительный мир, у многих союзников возникает вопрос: можно ли доверять обещаниям США?

Для стран, видящих агрессию России или Китая, ответ становится очевидным: гарантии США могут быть временными, а собственное ядерное оружие - постоянным.

Ранее журналист Independent Сэм Кили написал, что случайно или намеренно, но российский диктатор Владимир Путин имеет полезного идиота, который руководит Америкой. Международная дипломатия перевернулась с ног на голову, враги стали друзьями, союзники оказались под угрозой, международные законы потеряли силу.

Зато комиссар по вопросам обороны ЕС Андрюс Кубилюс считает, что Евросоюз должен иметь собственные планы по установлению мира в Украине и обсуждать их с трансатлантическими партнерами. Таким образом, Европа сможет обеспечить себе место за столом переговоров. Кубилюс считает, что наличие двух планов поможет найти наилучший результат.

