Известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко впервые подтвердила слухи о расставании с отцом своего ребенка.

Об изменениях в личной жизни она рассказала в интервью Маше Ефросининой. По словам Аниты, они завершили отношения с гражданским мужем Александром еще давно.

"Разошлись давно. Однажды вечером мы ложились спать. Он повернулся и сказал: "Люблю тебя" и поцеловал. А я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать не хочу. Поняла, что я начала все больше времени проводить одна. А я считаю, что люди должны быть вместе, пока они получают удовольствие от того, что они находятся вместе", - призналась Луценко.

Фитнес-тренер добавила, что в их отношениях не было измен или обид. Александр, по словам женщины, "был любовью всей ее жизни", однако чувства между ними угасли.

"И никогда я не могла бы подумать, что столь большая любовь может когда-то угаснуть. Ты просто в это не можешь поверить", - подчеркнула Анита со слезами на глазах.

К слову, долгое время спортсменка не показывала своего избранника. В 2016 году у них родилась общая дочь Мия. Несколько лет назад Анита отмечала, что ждала предложения руки и сердца от возлюбленного, однако они так официально не стали мужем и женой.

