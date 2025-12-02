Онлайн киноманы смогут посмотреть норвежское фэнтези "Тролль 2" и комедийную драму "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером.

Среди главных новинок недели в кинотеатрах Украины – фэнтези-ромком "Вечность" с Элизабер Олсен, обладатель Гран-при Канн "Сентиментальная ценность", хоррор "Пять ночей у Фредди 2", комедийная драма "Самая богатая женщина мира" и украинская рождественская комедия "Потяг до Різдва".

Тем временем, онлайн на Netflix станут доступны норвежское фэнтези "Тролль 2" и комедийная драма "Джей Келли" с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером.

Подробнее обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Вечность

Eternity (США, 2025, фэнтези/романтика/комедия)

По сюжету фильма, после смерти у каждого человека есть одна неделя, чтобы выбрать, где провести вечность. Для Джоан, Ларри и Люка этот вопрос оказался действительно сложным, ведь девушка должна выбрать между своей первой любовью – парнем, который погиб на войне, и мужчиной, с которым она построила свою жизнь.

Главные роли в ленте сыграли Элизабет Олсен (франшиза "Мстители", "Олдбой", "Ветреная река", "Годзилла"), Майлз Теллер ("Фантастическая четверка", "Топ Ган: Меверик", "Ущелье") и Каллум Тернер ("Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда", "Эмма", сериал "Повелители воздуха").

Режиссером фильма выступил Дэвид Фрейне, который до этого снял боди-хоррор "Третья волна зомби" и романтическую комедию "Свидание с Эмбер".

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 76% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 91% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы"), а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Сентиментальная ценность

Sentimental Value / Affeksjonsverdi (Норвегия, Франция, Дания, Германия, Швеция, Великобритания, 2025, драма/комедия)

По сюжету фильма, после смерти матери две взрослые дочери выясняют, что семейный дом до сих пор принадлежит их отцу - известному режиссеру, который покинул семью много лет назад. Вскоре он снова появляется в их жизни, пытаясь восстановить отношения. Одновременно он предлагает старшей дочери, ныне актрисе театра, роль в своем новом фильме. Когда же та отказывается – отец находит вместо нее голливудскую звезду и начинает подготовку к съемкам в доме, где прожило несколько поколений этой семьи.

Главные роли в ленте исполнили призерка Канн и номинантка на премию BAFTA Ренате Рейнсве ("Худший человек в мире", "Другой человек"), обладатель "Золотого глобуса" и "Серебряного медведя" Берлинале Стеллан Скарсгард ("Нимфоманка", франшизы "Дюна", "Тор", сериал "Чернобыль"), Инга Ибсдоттер Лиллеос ("Прекрасная жизнь") и Эль Фэннинг ("Боб Дилан: Совершенный незнакомец", "Неоновый демон", "Малифисента", "Хищник: Дикие земли").

Снял ленту норвежский режиссер Йоким Триер, ставший широко известным в кругах киноэстетов благодаря фильмам "Тельма" и "Худший человек в мире" – последний получил немало престижных наград, в том числе две номинации на "Оскар".

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2025 года, где он получил Гран-при фестиваля – вторую по престижности награду в основном конкурсе.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 95% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 6,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Пять ночей у Фредди 2

Five Nights at Freddy's 2 (США, 2025, ужасы/триллер)

В сиквеле хитового фильма 2023 года, основанного на одноименной серии видеоигр, охранник торгового центра Майк Шмидт, его дочь Эбби и полицейская Ванесса Монро пытаются жить нормальной жизнью после предыдущих событий. Но вскоре они снова вынуждены столкнуться со смертоносными аниматрониками – гигантскими механическими куклами, в тела которых спрятаны души убитых детей. И на этот раз у героев и всех вокруг будет еще меньше шансов выжить.

К главным ролям в сиквеле вернулись Джош Хатчерсон (франшиза "Голодные игры", "Пчеловод", сериал "Человек будущего"), Элизабет Лейл (сериал "Ты") и Пайпер Рубио (сериал "Нестабильный"), а образ главного антагониста вновь воплотил Мэттью Лиллард ("Крик", "Это все она", "Скуби-Ду").

Режиссером фильма выступила Эмма Тамми, которая также сняла первую часть, а сосценаристом снова стал сам создатель серии видеоигр "Пять ночей у Фредди" Скотт Коутон.

Самая богатая женщина мира

The Richest Woman in the World / La femme la plus riche du monde (Франция, Бельгия, 2025, драма/комедия)

Фильм является вольной интерпретацией реально случившейся истории с семьей основателей всемирно известного бренда L'Oréal, а именно – описывает судебный процесс между его владелицей, светской львицей Лилиан Беттанкур и ее дочерью Франсуазой Бетанкур-Маерс, которые по очереди признавались самыми богатыми женщинами мира. Правда, в фильме их имена, а также некоторые другие события были изменены.

По сюжету фильма, одна из самых богатых женщин Франции Марианна Фаррер, которой уже далеко за 60, завязывает дружбу с гораздо более молодым фотографом Пьером-Аленом. Этот наглый и пренебрежительный мужчина очень быстро становится частью семьи Фаррер, а сама Марианна начинает дарить ему огромные суммы денег. Впоследствии ее дочь, единственная наследница, начинает подозревать злоупотребления и начинает судебное дело, чтобы вернуть деньги. История разворачивается как драма о семейных конфликтах, власти, влиянии и моральной ответственности в мире больших состояний.

Главные роли в фильме сыграли Изабель Юппер ("Пианистка", "Она", "8 женщин", "Моя маленькая принцесса"), Лоран Лафитт ("Шутки в сторону", "Безумный развод"), Марина Фоис ("Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра", "Миллион лет до нашей эры", "Палиция"), Рафаэль Персонас ("Набережная Орсе", "Параллельные миры Джулии", "Болеро") и другие.

Режиссером выступил Тьерри Клифа ("Глаза его матери", "Афера по-семейному").

Мировая премьера фильма состоялась в мае 2025 года на Каннском кинофестивале, где фильм был показан вне конкурсной программы.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов.

Инсайдеры

Trap House (США, 2025, экшн)

В центре сюжета этого динамичного боевика от создателей "Форсажа" и "Телохранителя киллера" – агенты Управления по борьбе с наркотиками, которые охотятся на воров, грабящих наркокартель. Неожиданно этими ворами оказываются собственные дети агентов, которые используют родительскую тактику и секретную информацию, чтобы вывести игру на новый уровень.

Главные роли в фильме сыграли Дэйв Батиста (франшиза "Стражи галактики","Стук в дверь", "Игра киллера"), Бобби Каннавале ("Блондинка", "Ирландец", "Я, Тоня", сериал "Убийства в одном здании"), Джек Чемпион (франшиза "Аватар") и другие.

Режиссером ленты выступил канадец Майкл Даус, который в частности отметился работой над сериалами "Проповедник" и "Человек будущего".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 59% одобрения от критиков.

Потяг до Різдва

Train to Christmas (Украина, 2025, комедия/семейный)

Теперь уже официально в украинский прокат выходит продолжение прошлогодней комедии "Поезд в 31 декабря". На этот раз накануне Рождества в один поезд садятся совершенно разные пассажиры – все со своими проблемами и мечтами. Когда же поезд застревает посреди поля из-за российского обстрела, им всем придется уладить конфликты между собой, разобраться в себе и организовывать праздничный ужин прямо в вагоне-ресторане.

Главные роли в фильме сыграли Станислав Боклан ("Вартові Різдва", "Поводырь", сериалы "Слуга народа", "Папик"), Антонина Хижняк ("Збори ОСББ", "Когда ты выйдешь замуж", сериал "Поймать Кайдаша"), Михаил Хома ("DZIDZIO Контрабас", "Звезды по обмену", "Поезд в 31 декабря"), Назар Заднепровский (франшиза "Сумасшедшая свадьба", "Родительское собрание"), Андрей Исаенко ("Щедрик", "Дом "Слово": Бесконечный роман", "Я и Феликс", "Война глазами животных", сериал "Первые дни"), телеведущие Юрий Горбунов и Лилия Ребрик и другие. Было в фильме и несколько звездных камео – от поп-звезд Monatik и Тины Кароль до "холостяка" Тараса Цимбалюка.

Режиссером фильма выступил Валентин Шпаков ("Встреча одноклассников", "Инфоголик", сериалы "Первые ласточки", "Первые дни").

Чарли и рождественское чудо

A World Record Christmas (Канада, 2023, комедия/драма)

Фильм основан на реальных событиях, а в центре сюжета – подросток по имени Чарли, живущий с аутизмом. Он мечтает установить прямо на Рождество мировой рекорд по "Дженге" (игра, по условию которой игроки поочередно достают блоки из основания башни и кладут их на верх, делая башню все выше и все менее устойчивой – ред.) Во-первых, это шанс доказать, что он может достичь большого, а во-вторых – возможность сделать так, чтобы его пропавший отец наконец им гордился. Пока Чарли готовится к рекорду, он переживает первую любовь, ревность и пытается понять, что значит семья со всеми чувствами, которые в ней бушуют.

Среди прочих в фильме снялся Олден Максвелл – мировой рекордсмен по сборке "Дженги". Именно он составил в фильме фигуры из кубиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 88% одобрения от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 87 из 100 баллов (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория - в 6,6 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

Тролль 2

Troll 2 (Норвегия, 2025, фэнтези/приключения/экшн)

В продолжении хитового фильма 2022 года, палеонтолог Нора, советник премьера Андреас и майор Крис отправляются на неслыханно рискованное задание, когда новый опасный тролль угрожает разрушить их страну.

К главным ролям снова вернулись Ине Мари Вильман, Ким Фальк и Мадс Сьогард Петтерсен.

Фильм стал доступен на Netflix с 1 декабря 2025 года.

Сейчас его оценка на IMDb составляет 5,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 64% одобрения от критиков.

О. Что. Весело.

Oh. What. Fun (США, 2025, комедия)

Главная героиня фильма – женщина по имени Клэр Клаустер, которая ежегодно создает рождественскую магию для всей своей семьи. Но ее дети и внуки не осознают, каких усилий это требует, пока она не исчезает.

Главные роли в фильме сыграли Мишель Пфайффер ("Лицо со шрамом", "Бэтмен возвращается", "Что скрывает ложь", "Человек-муравей и Оса"), Фелисити Джонс ("Вселенная Стивена Хокинга", "Бруталист", "Сны поездов"), Хлоя Морец ("Пипец", "Пятая волна", "Мрачные тени", "Суспирия") и другие.

Снял ленту Майкл Шоуолтер ("Мысль о тебе", "Глаза Тамми Фей").

Фильм станет доступен на Amazon Prime с 3 декабря 2025 года.

Джей Келли

Jay Kelly (США, Великобритания, Италия, 2025, комедия/драма)

В центре сюжета – кинозвезда Джей Келли, которому только что исполнилось 60 лет, и именно тогда понял, что в его жизни все пошло не так. Из-за насыщенной карьеры он отдалился от обеих дочерей. К тому же внезапно умер режиссер, который открыл его для мира кино. На фоне этого Келли и его преданный менеджер Рон отправляются в путешествие по Европе, во время которого переосмысливают жизненные решения, отношения с родными людьми и наследие, которое они оставят после себя.

Главные роли в фильме сыграли Джордж Клуни ("Трилогия Оушена", сериал "Скорая помощь") и Адам Сэндлер ("Счастливчик Гилмор", "Загадочное убийство", "Неграненые драгоценности").

Также в ленте задействованы Лора Дерн ("Синий бархат", "Парк Юрского периода"), Билли Крудап ("Чужой: Завет", "Лига справедливости Зака Снайдера", сериал "Утреннее шоу"), Райли Кио ("Безумный Макс: Дорога гнева", "Дьявол всегда здесь", сериал "Дейзи Джонс и шестерка"), Патрик Уилсон (франшизы "Заклятие", "Астрал", "Аквамен"), Эмили Мортимер ("Матч-пойнт", "Остров проклятых"), Грета Гервиг (режиссер "Барби"), Луис Партридж ("Энола Холмс", сериалы "Дисклеймер", "Дом Гиннессов") и другие.

Снял фильм американский режиссер Ноа Баумбах ("Госпожа Америка", "Истории семьи Мейровиц", "Брачная история", "Белый шум"). Сценарий к ленте ему помогла написать актриса Эмили Мортимер, которая также сыграла одну из ролей в ней.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 79% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 86% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 66 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 4,8 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

