ВСУ продвинулись в Днепропетровской и Запорожской областях.

Украинские войска недавно продвинулись в районе Александровки в Днепропетровской области и возле Гуляйполя на Запорожье. Об этом свидетельствует анализ Института изучения войны.

Добропольское направление на Запорожье

Геолокационные кадры от 4 декабря показывают, что украинские военнослужащие поднимают украинские флаги в центре Доброполья (к северу от Гуляйполя), что подтверждает освобождение населенного пункта.

Также 4 декабря Генеральный штаб Украины сообщил, что российская диверсионно-разведывательная группа проникла на окраину населённого пункта, но впоследствии была уничтожена украинскими войсками.

"Кадры от 4 декабря, на которых видны украинские войска, действующие в центре Доброполья, указывают на то, что российские войска в настоящее время не занимают позиции на восточном берегу реки Гайчур к западу от Доброполья, в районе, где, по ранее заявленным российским источникам, сохранялось присутствие российских войск", - подчеркивают аналитики.

При этом российские войска 3 и 4 декабря атаковали в районе самого Гуляйполя; севернее Гуляйполя в районе Доброполья и Прилук и в направлении Варваровки; и восточнее Гуляйполя в районе Затышшя.

Также 4 декабря 17-й армейский корпус Украины опроверг заявления России о захвате Солодкого и Затышья. Бои в обоих населённых пунктах продолжаются, и украинские войска обеспечивают логистику в этом районе.

Днепропетровская область

Как пишет ISW, стало известно, что украинские войска освободили Ивановку (к северо-востоку от Александровки.

"Геолокационные кадры показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям к северу от Ивановки в ходе украинской операции по зачистке", - пишут в ISW.

По оценкам ISW, российские войска в какой-то момент заняли большую часть, если не всю Ивановку, но украинские войска отбили населённый пункт, и российские войска больше не присутствуют в нём.

В то же время российские войска 3 и 4 декабря атаковали восточнее Александровки в районе Александрограда и юго-восточнее Александровки в районе Сосновки, Вербового, Степового, Красногорского, Вишневого, Рыбного и Привольного.

Новости с фронта

Военный обозреватель Денис Попович в своем анализе ситуации вокруг Гуляйполя отмечает, что наступление российских войск на Гуляйполе остановлено, но оккупанты остаются на подступах к городу.

Тем временем в DeepState сообщили, что российским захватчикам за последние сутки удалось продвинуться возле Волчанска в Харьковской области.

