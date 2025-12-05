Звезда отметила, что старается постоянно держать себя в форме.

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина рассекретила свой вес.

Не секрет, что много лет назад женщина начала активно худеть. Маша призналась, что когда-то максимально весила 86 килограммов. Однако сейчас она придерживается правильного питания и много занимается спортом. Поэтому теперь имеет совсем другие параметры.

"Я не взвешиваюсь очень много лет. У меня есть свои психологические проблемы. Я делаю замеры, но когда я в клиниках на чекапе - 63 кг. Но у меня колебания бывают серьезные", - рассказала Ефросинина в своем проекте "Экзамен".

Ведущая добавила, что минимальный вес был у нее 60 килограммов. Однако, когда Маша весит на 5 килограммов больше, то уже себе не нравится.

"Я стараюсь держаться", - подчеркнула звезда.

Напомним, ранее о своем весе рассказала Тина Кароль. Артистка опубликовала скриншот приложения, на котором заметны ее параметры: вес - 52,2 килограмма, а рост составляет 165 сантиметров. Также она рассказала, что регулярно занимается спортом - минимум пять-шесть раз в неделю.

