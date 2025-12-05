Военный также добавил, что оккупанты намерены взять в окружение Мирноград.

На Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной из-за огромного количества российских штурмов.

Об этом сказал Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14 бригады оперативного назначения "Червона калина" 1 корпуса Нацгвардии "Азов" в эфире КИЕВ24.

"За Покровск они борются уже больше года, понесли нереальные потери. Они просто валятся, их никто не забирает оттуда. За год они продвинулись не так много, но потеряли достаточно большое количество", - прокомментировал военный.

По словам Бакулина, в настоящее время россиянам нужно оправдать потери, именно поэтому они пытаются показывать так называемые маленькие победы - с установлением их триколора.

Военный также добавил, что оккупанты намерены взять в окружение Мирноград.

Ситуация на Покровском направлении

В конце ноября подразделения Сил специальных операций с применением дронов нанесли серию поражений по россиянам, которые ведут наступательные действия в сторону Покровско-Мирноградской агломерации. В частности, в самом городе Покровск была уничтожена важная вражеская позиция, которая предоставляла значительное тактическое преимущество российской армии на поле боя.

Также тогда проект DeepState сообщал, что российские пропагандисты уже приехали и начали снимать репортажи из центра и юга Покровска. На видео можно увидеть, как местные благодарят россиян за приход "русского мира".

"На видео местные благодарят оккупантов за то, что те принесли разруху и дали возможность умереть от обстрелов, будучи похороненным прямо возле своей квартиры", - прокомментировали тогда аналитики проекта.

