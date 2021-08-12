Ранее артистка поучаствовала в скандальных съемках рекламы Red Bull UA, из-за которых пострадала Софийская площадь.

Украинскую хип-хоп- и рэп-исполнительницу Alyona Alyona (настоящее имя Алена Савраненко), участвовавшую в скандальном дрифте на Софийской площади в Киеве, вызывают в полицию.

Об этом сама артистка сообщила 11 августа на своей странице в Instagram во время затеянной уборки на площади, опубликовав фото повестки.

В документе, датированном тем же днем, говорится, что Савраненко вызывают в качестве свидетеля в уголовном производстве №1202110010000 от 10 августа 2021 года. Ей нужно прибыть в Шевченковское управление полиции в Киеве.

Фото певица сопроводила смайликами "в шоке".

Дрифт на Софийской площади: Alyona Alyona на съемках рекламы Red Bull UA

Ранее артистку заметили в одной из машин на съемках рекламы Red Bull UA в Киеве. Два авто устроили дрифт на Софийской площади возле памятника гетману Богдану Хмельницкому и оставили после себя несколько темных кругов.

Полиция начала уголовное производство.

Ориентировочно размер причиненного ущерба вследствие повреждения клинкерного покрытия на площади оценивают в 50 тыс. гривень.

В Red Bull извинились и отметили, что они хотели оставить площадь в том же состоянии, в котором она была до начала съемок.

"К сожалению, случилось так, что мы не соблюли все необходимые процедуры. Это было недосмотром с нашей стороны и мы глубоко об этом сожалеем", - сообщили там.

Министерство культуры и информационной политики Украины подало против компании заявление в правоохранительные органы. По данным ведомства, съемки проходили в буферной зоне ЮНЕСКО без всякого согласования с заповедником "София Киевская" или с самим Минкультом.

По словам Alyona Alyona, она была уверена, что организаторы съемок имели все разрешения. Позже артистка сама вышла отмывать брусчатку и призвала представителей Red Bull присоединиться к уборке.

Автор: Катерина Комолова