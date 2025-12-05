У Cloudflare произошел второй сбой за месяц – многие сайты перестали работать

В частности, пользователи жалуются на проблемы с Zoom, Perplexity, Epic Games и Roblox.

Пользователи глобальной сети жалуются на недоступность многочисленных сайтов, сервисов и игр. В частности, перестали работать Zoom, Epic Games, Valorant, Fortnite, Perplexity AI, League of Legends и многие другие.

Как оказалось, дело в очередном – уже втором за месяц – сбое у хостинг-провайдера Cloudflare. Проблемы начались сразу после того, как компания начала запланированное техническое обслуживание.

Судя по отчетам DownDetectore, проблемы начались в 11:00 по киевскому времени. Оператор уже в курсе проблемы и занимается решением.

Предыдущий крупный сбой в работе Cloudflare произошел 18 ноября. Тогда многие сайты и сервисы, в том числе УНИАН, были недоступны в течение нескольких часов. Примечательно, что тогда к поломке также привели плановые технические работы.

Cloudflare – американский провайдер облачных решений, который обслуживает сайты и онлайн-сервисы по всему миру. По собственным данным компании, примерно пятая часть всего интернет-трафика проходит через ее инфраструктуру.

Еще раньше, в октябре, произошел масштабный сбой Amazon Web Services. Тогда, как и сейчас, падали совершенно разные сайты, не связанные друг с другом. Вся современная Сеть держится на нескольких гигантских инфраструктурных провайдерах, и когда один из них падает – страдает весь интернет.

