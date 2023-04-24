Проект о повышении НДФЛ внесло в Госдуму правительство.

Российские компании будут взимать 30% налога с сотрудников или фрилансеров, утратившим налоговое резидентство в России.

Как пишет издание Baza, в случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2024 года. Проект о повышении НДФЛ внесло в Госдуму правительство.

Законопроект предполагает, что с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13–15%. После утраты налогового резидентства — 30%.

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Это будет касаться всех уехавших, которые для трудовой деятельности используют российский сегмент интернета, либо размещенные в стране программно-аппаратные и технические средства.

В результате компании будут сами определять, какую ставку применять, оценивая, осуществляет ли сотрудник деятельность в России.

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