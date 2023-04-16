В России на квитанциях для оплаты услуг ЖКХ стали появляться QR-коды, которые позволяют осуществить "пожертвование" в пользу оккупантов, убивающих мирное население Украины.

В России в квитанции по оплате коммунальных услуг добавили оплату расходов на ведение захватнической войны против Украины.

Как сообщает сообщает Telegram-канал SOTA, в Архангельске на квитанциях для оплаты услуг ЖКХ стали появляться QR-коды, которые позволяют осуществить "пожертвование" в пользу оккупантов, убивающих мирное население Украины.

QR-коды на квитанциях размещены на внешней и внутренней стороне. В середине кода находится литера Z, ставшая одним из главных символов фашисткой России.

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Также на квитанциях напечатан призыв оказать материальную помощь российским оккупантам и их семьям.

Война в Украине и последствия для РФ

После нападения России на Украину большинство мировых брендов заявили о прекращении сотрудничества с агрессором и уходе с российского рынка. С начала войны в Украине США и западные страны внесли в черные списки 2,5 тысячи российских компаний, чиновников и бизнесменов, включая олигархов и членов их семей.

В июне 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу. До этого в последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам в 1918 году.

Из-за нападения на Украину 80% россиян потеряли все свои сбережения.

В декабре 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение. Российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести в РФ так называемый "военный налог". Предлагалось на 2-3% увеличить налог на доходы физических лиц для военнообязанных мужчин, чтобы те перечисляли по 1-2 тыс. рублей на войну ежемесячно.

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