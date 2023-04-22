Данным по указу Путина правом не публиковать в этом году декларации воспользовались все фракции, кроме эсеров.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, депутаты Госдумы страны-агрессора увеличили капиталы и сохранили свое имущество в странах ЕС и НАТО.

Как сообщает проект "Можем объяснить", данным по указу Путина правом не публиковать в этом году декларации воспользовались все фракции, кроме эсеров. Даже из усеченных деклараций следует, что война не отразилась на благосостоянии парламентариев.

У беглого депутата Вадима Белоусова по состоянию на май 2022 года были дом и квартира в Испании.

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У Александра Ремезкова две квартиры в Австрии: одна записана на его экс-жену, другая - на дочь.

У жены Валерия Гартунга 190-метровая квартира в Швейцарии и 94-метровая квартира на Кипре, в октябре 2022-го он подтвердил факт владения ими.

Спикер Вячеслав Володин увеличил доходы на 23%, заработав 80,9 млн руб (на 15,9 млн больше чем в 2021-м); большую часть составили проценты по вкладам. Среднемесячная зарплата депутата превысила 500 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата обычных россиян в 2022-м была на порядок меньше - 63 тыс. рублей.

Александр Бабаков владеет поместьем во Франции, записанном на компанию его сына и дочери (актив заморожен).

Узаконенная коррупция в РФ

31 декабря 2022 года Путин "узаконил" коррупцию в России и мародерство в Украине. Указ распространяется на военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел России.

Путин разрешил не декларировать свои доходы военным и силовикам, которые участвовали в войне в Украине, а также командированным в "ЛНР", "ДНР", Херсонскую и Запорожскую области чиновникам в период "спецоперации".

На сайте Кремля сообщалось, что указ принимается "в целях реализации единой государственной политики в области противодействия коррупции".

Также было отменено правило на публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах и расходах.

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