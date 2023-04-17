Депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил соответствующий законопроект.

В российской Госдуме предлагают изымать у состоятельных граждан наличные деньги.

Депутат Анатолий Вассерман подготовил жесткий закон по контролю за средствами, которые россияне хранят "под матрасами". Он считает, что граждане, хранящие наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн руб., должны сообщить об этом налоговикам и объяснить происхождение средств. Иначе им грозит конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

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"Большие суммы наличных, находящихся на хранении у граждан, как правило, являются следствием деятельности в теневом или даже "чёрном" секторе экономики, а поэтому требуют особого внимания", - говорится в пояснительной записке к документу.

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