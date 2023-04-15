Наказание сопоставимо с самыми жесткими статьями Уголовного кодекса.

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за незаконный сбор, оборот и уничтожение растений и грибов из Красной книги. Максимальный срок за такое преступление — 9 лет лишения свободы.

В Уголовный кодекс вводится новая статья 260.1, аналогичная статье 258.1, касающейся добычи особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, пишет The Moscow Times.

Умышленное уничтожение, повреждение, сбор, хранение, приобретение или продажа редких растений и грибов грозит четырехлетним сроком и штрафом до 1 млн рублей. Аналогичные действия с использованием служебного положения при их публичной демонстрации в интернете или СМИ будут караться 6 годами колонии и штрафом до 2 млн рублей.

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До 9 лет и штраф до 3 млн рублей можно получить за незаконный оборот таких растений и грибов с использованием СМИ и интернета, если действия осуществлялись в составе организованной группы или по предварительному сговору.

Наказание сопоставимо с самыми жесткими статьями Уголовного кодекса. Например, за убийство граждане России могут получить от 6 до 15 лет тюрьмы.

Нелепые законы в РФ - детали

В России приняли закон, разрешающий россиянам свободно с 2019 года собирать валежник. Такой закон в третьем окончательном чтении приняла Госдума РФ.

В России жителям запретили разводить мелких сельхозживотных на садовых участках, в том числе кур. За нарушение этой нормы гражданам грозит штраф от 10 тысяч рублей.