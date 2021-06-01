Жители Сыктывкара выразили надежду, что надгробные плиты заменят.

На Покровском бульваре в Сыктывкаре для ремонта крыльца фирмы Ozon использовали надгробные плиты.

Фото выложили в паблике «За комфортный Сыктывкар» в соцсети, сообщает «Комиинформ».

Для ремонта крыльца предполагается использовать обрезки гранитных плит, из которых делают надгробия. На одном из снимков на плите виден портрет женщины.

Жители Сыктывкара выразили надежду, что надгробные плиты заменят.

О случившемся стало известно в администрации Сыктывкара. Мэрия передала вопрос для рассмотрения в управление экономики и анализа.

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Автор: Денис Прядко