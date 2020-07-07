На детской площадки в России обнаружили могилу с надгробной плитой

По словам чиновников, детскую площадку поставили у клуба в 2012 году, а могила там появилась в 1933 году.

В селе Шишино Кемеровской области обнаружили могилу с надгробной плитой рядом с детской площадкой у дома культуры.

Об этом сообщает житель Кузбасса, который отправил видео в редакцию «Вестей».

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«Ничего необычного: просто могилка у детской площадки. Вот могилка, а вот детская площадка» - описал он увиденное.

По словам замначальника Усть-Сосновского, Шишинского территориального управления Галины Гааг, детскую площадку поставили у клуба в 2012 году, а могила там появилась гораздо раньше, в 1933 году. В ней похоронен первый директор местной моторно-технической станции. Эта могила внесена в реестр памятников.

Как сообщал УНИАН, в одном из сел Омской области (Россия) детям вместо песка привезли землю с кладбища.

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