Возмущенный оккупант пожаловался в полицию на бывшую возлюбленную.

Девушка мобилизованного россиянина украла у него карту с деньгами и ушла к другому. Горе-боец пошел в полицию за справедливостью.

По информации Telegram-канал "Осторожно, Москва", 23-летнего Максима М. из Краснознаменска мобилизовали в сентябре 2022 года. Он воевал в Украине в составе танковой дивизии. Оккупанта дома ждала бабушка и девушка Татьяна, горе-боец встречался больше года.

Для выплат за убийства украинцев Максим открыл отдельную банковскую карту и попросил Татьяну передать ее бабушке. В марте 2023 года горе-захватчик узнал, что девушка его не дождалась.

Видео дня

При этом девушка забрала с собой банковскую карту с деньгами Максима, на которой в общей сложности было 1,1 миллиона рублей.

Парень обратился в полицию в поисках справедливости. Он обвинил бывшую возлюбленную в краже денег.

"Подарки" родственникам мобилизованных россиян - что известно

Время от времени в сети появляются истории о том, как родственники российских оккупантов не могут поделить деньги за них.

Кроме того, некоторые россяине за своих мобилизованных получили "ценные подарки" вместо денег. Так, в Подмосковье семьям мобилизованных раздали по 10 кг картофеля и моркови, в Якутии – туши оленей, в Курской области матерям погибших "мобиков" выдали полотенца и торт, а в Республике Тыва семью оккупанта поддержали дровами.

Вас также могут заинтересовать новости: