Родственники попросили отозвать солдат с передовой и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

Родственники мобилизованных из Московской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу, в котором попросили вернуть их сыновей и мужей из штурмовых подразделений.

По словам женщин, их родственники были мобилизованы в сентябре 2022 года. Следующие три месяца они проходили обучение на артиллеристов. В конце декабря военнослужащих отправили в зону боевых действий, где они еще два месяца ждали орудий. После этого, рассказывают родственники, мобилизованным в устной форме объявили, что теперь они штурмовая пехота, после чего их перевели на передовую.

"Мобилизованных наших бросают как мясо штурмовать укрепрайоны. По пять человек против хорошо вооруженных ста человек противника", - заявили родственники военнослужащих. Они также попросили отозвать солдат с передовой и обеспечить их орудиями и боеприпасами.

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Мамы российских солдат обращаются к Путину

Ранее мамы и сестры российских солдат, мобилизованных из Иркутской области, записали видеообращение к Путину с мольбами спасти их мужчин.

Также более 100 семей российских военных обратились к Путину с требованием найти их сыновей, мужей и братьев, которые были отправлены на войну в Украину.

В Якутии "мобикам" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".

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