В то же время в пропагандистском сюжете лица "счастливых" людей почему-то скрыли.

В Подмосковье семьям мобилизованного "пушечного мяса" подарили по 10 кг картофеля и моркови.

Родственники "мобиков" якобы были очень счастливы неслыханным уровнем поддержки, впрочем их лица в пропагандистских роликах скрыли, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Подмосковье семьям мобилизованных россиян раздали овощные наборы, состоящие из 10 кг картофеля и 10 кг моркови. Настоящая поддержка. Вот что значит "нефтегазовая сверхдержава", – иронично прокомментировали авторы канала.

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Овощными наборами планируют "осчастливить" 105 семей за неделю. Людей заставляют на камеру спасибо главе городского округа за "щедрые подарки".

"Большой ему низкий поклон. Я тоже жена мобилизованного, и мужа люблю и жду и надеюсь, что все будет хорошо, Россия победит", - заявила Наталья Муромцева, сотрудница "Центра поддержки родственников мобилизованных".

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России, что побудило сотни тысяч мужчин покинуть страну. По данным СМИ, Министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных. Вместо обещанных предыдущих учений мобилизованных просто бросали на горячие участки фронта.

В ноябре сообщалось, что в Якутии (РФ) семьям "мобиков" подарили туши оленей. Таким способом местное предприятие "поддержало" родных "пушечного мяса".

Впоследствии власти Курской области Российской Федерация подарила матерям погибших на войне в Украине оккупантов полотенца и торт.

Кроме того, в Республике Тыва, откуда родом министр обороны РФ Сергей Шойгу, семью ликвидированного в Украине "мобика" поддержали дровами. Более того, местные власти гордятся этим "щедрым" подарком.

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