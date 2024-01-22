Свое предложение Журавлев объяснил тем, что посещаемость соцсетей превышает показатели других сайтов.

Депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев выступил с предложением запретить около 20 эмоджи, используемых в современных смартфонах. Причина в том, что они якобы пропагандируют "нетрадиционные ценности".

О своей инициативе Журавлев заявил "Российской газете". По его словам, запретить стоит эмодзи, на которых изображены "однополые пары с детьми, целующиеся мужчины, и женщины, беременный мужчина, мужчина-невеста с усами, бородатые женщины и т.д".

"Это все видят дети, они смайлики эти постоянно друг другу пересылают", – отметил он, напомнив, что в России действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, а "это как раз самая настоящая пропаганда".

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Свое предложение Журавлев объяснил тем, что посещаемость соцсетей превышает показатели других сайтов.

"Необходимо принять меры для того, чтобы удалить эти смайлы и заблокировать их использование в России. Как раз в праздник Крещения Господня стоит об этом подумать – это день, когда верующие "подражают" Христу, и мы все должны транслировать своим детям и вообще всем будущим поколениям россиян традиционные ценности", – сказал депутат.

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