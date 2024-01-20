Прах получают родственники участников "СВО" офицерского состава.

В России оккупантов офицерского состава заочно похоронили: их родственникам рассылают именные урны для праха, хотя сами военные РФ еще живы.

Об этом свидетельствует история матери оккупанта, который принимает участие в войне против Украины в качестве "боевого медика". В одной из групп в социальных сетях, посвященных теме "СВО", она пожаловалась, что получила на дом погребальную урну.

"Ко мне домой доставили урну для праха, подписанную именем моего сына, якобы от его сослуживцев, которые якобы таким образом хотят поддержать его семью", - пишет россиянка.

Женщина впала в отчаяние и лишь потом сообразила, что относительно недавно говорила с оккупантом. Позже она ему перезвонила и окончательно выяснила, что над ней подшутили. "Что это было? Чья злая шутка? Кому так насолил мой сын? В любом случае с "шутниками" будет разбираться полиция", - пригрозила она.

Отметим, что это не единичный случай: такие "шуточные" урны "гуляют" по всей России. Соответствующие ролики публикуются в телеграм-каналах.

Жена генерала РФ показалась в окопах в трусах

Речь идет о супруге командующего ГВ "Днепр" и ВДВ генерала Михаила Теплинского, которого недолюбливает Путин после заявления о реальных потерях армии РФ в Украине.

Окопы оккупантов забросали открытками, на которых размещено фото Натальи Теплинской в одних трусах. Одним из первых кадры листовок 13 января показал российский пропагандист Александр Семченко.

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