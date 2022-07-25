Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

В российском Барнауле преподавателя философии и истории оштрафовали на 30 тысяч рублей за грустный смайлик под антивоенным постом в соцсетях. Обосновали это решение "дискредитацией российской армии".

Об этом сам мужчина рассказал в интервью РосСМИ.

Отмечается, что это первый случай, когда статью о "дискредитации армии", которую в РФ ввели вскоре после начала так называемой "спецоперации", приписали не за публикацию или репост, а за "грустный эмоджи" под чужим постом, осуждающим войну.

Так я и узнал, что оказывается под дискредитирующие армию действия попадает грустный смайлик под чужим постом о том, что лидера алтайского "Яблока" Гончаренко осудили по этой же статье о дискредитации. Или эмоджи "класс" под видео американского актера А. Шварценеггера с осуждением действий России – рассказал он журналистам.

По словам мужчины, он был уверен, что после проверки дело будет закрыто, поскольку несерьезность обвинения понимали и сами полицейские.

Однако впоследствии те же полицейские заявили, что "ему не повезло", а спустя двое суток суд признал его виновным и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Сообщается, что по статье о "дискредитации армии" к ответственности были привлечены более 3 тысячи россиян. Кроме того, за независимое освещение войны в Украине в РФ уже заблокировали свыше 1000 сайтов. От РосСМИ требуют называть войну исключительно "специальной операцией", а все несогласные попадают в черный список.

Ранее УНИАН рассказывал, что в России мужчина написал донос на собственную жену за критику войны в Украине. Мол, "выражает антироссийские настроения" и настраивает их ребенка против властей РФ.

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