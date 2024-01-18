Организаторы экспозиции говорят о "братстве народов", но не уточняют, как добыли "экспонаты".

В городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (РФ) открылся "музей", экспонаты которого оккупанты привезли из Украины.

Об открытии экспозиции сообщил ресурс Neft, который обнародовал фото и видео с выставки, сделанные, очевидно, самими организаторами в упомянутом таежном городе.

Отмечается, что "волонтеры" - представители нефтеюганского отделения Союза морских пехотинцев - открыли музей с "бытовыми вещами" украинцев. Экспонаты привезены из городов, которые находятся в зоне так называемой специальной военной операции. Среди экспонатов - военная форма, снаряжение, медали, удостоверения, сборник сказок. Также - номер газеты "Правда", посвященный победе над нацистами в 1945 году, госномера с чьего-то авто из Донецкой области.

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"Это предметы гражданского назначения — газеты и детские книги на украинском языке, автомобильные номера, магнитофоны… Экспонаты волонтеры привозили сами, возвращаясь в Югру с гуманитарных миссий", — говорится в сообщении.

Как утверждает руководитель городского отделения Союза морских пехотинцев Денис Грибков, цель выставки — "показать схожесть россиян и украинцев и рассказать о братстве народов", некогда входивших в состав Советского Союза.

"Выставкой мы хотели показать важность нашей общей [с украинцами] истории, которая была и которая пишется сейчас. Рассказать о братстве народов, о большом могущественном СССР, где создавалось много разработок, которые применяются сейчас, по сей день. На одной из полок у нас есть газета "Правда" 1945 года, посвященная победе в Великой Отечественной войне. После окончания СВО будет и наша победная газета", — заявил организатор.

При этом не уточняется, в чем именно суть этого "братство", где взята или, с кого снята одежда – живых или мертвых. Непонятно, откуда газеты и детские книги – из разграбленных квартир украинцев или разрушенных библиотек.

По словам организаторов "музея", он будет пополняться экспонатами. Полюбоваться на трофеи будут приглашать взрослых и группы школьников, для которых проведут "просветительские мероприятия".

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