Накануне в России задержали высокопоставленных сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления по борьбе с экстремизмом (ГУПЭ) МВД.
Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на собеседника, топ-оперативников спецслужб задержали во время получения взятки.
Задержан оперативник "второй службы" (по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом) и оперативник Главного управления по противодействию экстремизму. С обоими уже работают следователи Следкома РФ.
Другие громкие задержания в РФ
Недавно в России арестовали генерала-майора Вячеслава Лобузько - отца-основателя станций, предназначенных для обнаружения баллистических и крылатых ракет, экс-командира дивизии 3 отдельной армии ПВО.
Потом стало известно, что в Москве похитили жену экс-первого заместителя министра обороны и командующего Воздушно десантных войск Александра Колмакова.