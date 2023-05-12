Его арест состоялся по делу о коррупции в рамках крупного государственного проекта.

В России арестовали генерала-майора Вячеслава Лобузько - отца-основателя станций, предназначенных для обнаружения баллистических и крылатых ракет, экс-командира дивизии 3 отдельной армии ПВО.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", арест состоялся в рамках дела о хищениях во время строительства Национального центра управления обороной государства (НЦУОГ) "Центр 2014".

Вячеславу Лобузько было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу Министерства обороны. Меру пресечения гарнизонный суд избрал отставному 68-летнему генералу в виде ареста.

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"Сейчас по делу несколько обвиняемых, которые пошли на сотрудничество со следствием вследствие чего и удалось обвинить Лобузько. И он конечно не последний обвиняемый по этому раскручивающемуся делу", - говорится в сообщении.

Вячеслав Лобузько - в прошлом командир дивизии система предупреждения о ракетном нападении. После отставки был топ-менеджером оборонного блока АФК, занимался строительством станций дальнего обнаружения пуска ракет "Воронеж", с 2014 года занимался созданием ОКР "Центр" - строительства Национального центра обороны МО России на Фрунзенской набережной. Именно махинации связаны со строительством НЦУОГ и легли в основу уголовного дела и обвинения генерала в коррупции.

НЦУОГ, который Шойгу называл одним из главных приоритетов МО наряду с развитием инфраструктуры в Арктике, на самом деле стал гигантской "кормушкой", как для верхушки Минобороны, так и для ее топ-менеджеров.

Чистки в российском генералитете

Больше всего страдают генералы, причастные к планированию и реализации вторжения в Украину. Несколько месяцев назад разведка Британии сообщила, что как минимум 10 генералов ликвидированы на войне и уже никогда не вернутся в строй. А шесть были отстранены от исполнения своих должностных обязанностей.

Экс-командующий Сухопутных войск США на европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что генералы Путина больше ему не доверяют.

По мнению экспертов, Путин развернул кампанию, очерняющую генералов, поскольку именно их хочет сделать виновными в проигрыше в войне.

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