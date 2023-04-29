Бойцы прислали Пригожину оригинальное "поздравление".

Бойцы 92-й бригады Code 9.2 ударили по позициям российских оккупантов, но такое развитие событий никто не ожидал увидеть - оккупант выжил после удара ВСУ, но потерял штаны с трусами.

Как рассказал в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко, который пообщался с бойцами, отснятое видео является "личным приветствием от бригады хозяину "вагнеровцев" (Евгению Пригожину - ред.).

"Вот так все вы будете бежать, выпадая из штанов", - написали украинские военные, обращаясь к главарю ЧВК.

Видео дня

На кадрах видно, как ВСУ попадают снарядом по российским позициям, однако россиянин, сидевший в окопе, не ликвидировался, а после "прилета" вылез из своей "норки" и начал бежать полем, правда, уже без трусов и штанов. Одежду "вагнеровец", вероятно, потерял, когда поймал "прилет".

Российские оккупанты на фронте - новости курьезов

Украинские воины креативно подошли к ликвидации врага на его позициях. Согласно кадрам, к дрону бойцы догадались привязывать игрушечных голубей.

Кроме того, в сети появилось видео работы ВСУ по российскому мародеру. Захватчик так был занят украденными продуктами, что не увидел перед собой дрон с подвешенным боеприпасом. В итоге получил "прилет".

Эпическое видео опубликовала тактическая группа "Адам": бойцы ловко забросили гранату в окоп к наемнику, прятавшемуся между тел убитых товарищей, - ему пришлось себя добивать.

Сеть шокировали кадры, как российские пехотинцы шли штурмовать украинские позиции с палками.

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