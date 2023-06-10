Боец не мог сдержать смеха, говоря о действиях оккупантов.

Россияне не устают хвастаться якобы уничтожением переданной ВСУ западной техники, в том числе и танков Leopard. Очевидно, в свои отчеты они включают и муляжи этой техники.

Так, украинский военный и журналист Александр Афанасьев в своем Instagram показал видео с уничтоженным оккупантами деревянным муляжом танка Leopard 2, который, вероятно, ВСУ использовали в качестве приманки.

На кадрах Афанасьев он не мог сдержать смеха и назвал оккупантов недалекими. Также боец не исключает, что это видео уничтожения "танка" в РФ покажут как очередную победу.

"Пацаны, пид*ры подбили только что мой деревянный танк, нах*й. Я до последнего не верил, что ка**пы такие е**нутые... В новостях пройдет: ВКС РФ расху**или Leopard 2 снова... Я не думал, что они такие тупые!" - говорит военный в видео.

Как ранее оккупанты опозорились, "подбив" танк Leopard 2

Ранее рашистские паблики опубликовали фото якобы российского оккупанта, который целится в танк Leopard 2. Но все это оказалось лишь фотошопом. Во-первых, погода на Донбассе тогда совсем не соответствовала показанной на фотографии. А если пробить фото в гугле, вообще окажется, что шеврон ливанского военного заменили в фотошопе на флаг РФ.

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