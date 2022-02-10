Также он должен будет выплатить 30 тысяч рублей.

В России суд огласил приговор в деле о подростках, у которых нашли переписку с планами построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft.

Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в Telegram.

Восточный окружной военный суд признал 16-летнего Никиту Уварова виновным по статье 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и приговорил его к пяти годам колонии.

Также подросток должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда.

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Дело о попытке взрыва здания ФСБ в игре

Подростков задержали в ноябре 2020 года, когда они расклеивали листовки в поддержку студента МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в нападении на офис "Единой России".

В телефонах у школьников силовики нашли переписку с планами построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft.

Никита Уваров рассказал "Настоящему времени", что никогда не планировал взрывать здание.

"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством. Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать, – сказал подросток.