Игроков обвиняют в террористическом заговоре.

В ноябре 2020 года в России задержали трех подростков — Никиту Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева. Они расклеивали листовки в поддержку студента МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в нападении на офис партии "Единая Россия". Силовики изъяли у школьников телефоны и обнаружили переписку с планами построить и взорвать здание ФСБ в Minecraft. Теперь подросткам грозит до 9 лет тюрьмы.

Читайте такжеВ Minecraft исправили знаменитую ошибку, которой исполнилось почти десять летИнформацию опубликовал телеканал "Дождь". По его данным, в отношении школьников возбудили уголовное дело по двум статьям криминального кодекса. Подростков обвиняют в организации террористической группировки и обучении с целью осуществления теракта. В марте прошлого года Следственный комитет прекратил дело о создании террористической организации, так как отсутствовал состав преступления.

Однако теперь прокуратура запросила по шесть с половиной лет воспитательной колонии для Дениса Михайленко и Богдана Андреева. А Никите Уварову, который считается главным подозреваемым, грозят девять лет лишения свободы. Помимо этого, обвинение предложило оштрафовать каждого из фигурантов дела на 50 тысяч рублей.

Minecraft — подробнее об игре

Minecraft — это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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