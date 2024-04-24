Вернувшись с войны, новоиспеченный "герой" стал гулять пьяным по улице с топором, ножами и вилами.

Кировский областной суд РФ приговорил жителя села Новый Бурец, экс-бойца ЧВК "Вагнер" Ивана Россомахина к 22 годам колонии строгого режима за изнасилование и жестокое убийство пенсионерки.

Как сообщает "Дождь", Россомахин был завербован ЧВК "Вагнер в 2022 году, отбывая тюремный срок за другое убийство. По данным журналистов, экс-вагнеровец, 1995 года рождения, впервые попал в тюрьму в 21 год – за "хулиганку" и кражу. Вышел на свободу 4 октября 2019 года и спустя несколько дней убил односельчанку Татьяну Сапожникову, которая пыталась выгнать его со своего участка. При этом злоумышленник инсценировал несчастный случай - положил труп на грабли, якобы, женщина упала сама и сильно поранилась. Потом десять дней был "в бегах", за это время успел избить и ограбить еще одну жертву – добычей рецидивиста стал рюкзак, в котором был хлеб и пакет с молоком.

Как отмечает "Дождь", тогда Россомахин был осужден на 14 лет и должен был выйти на свободу в сентябре 2034 года. Но вернулся домой на 12 лет раньше срока, уже "героем СВО" - с медалью от ЧВК "Вагнер" и помилованием от президента РФ Владимира Путина.

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"Помилованный Россомахин весной 2023 года вновь убил человека — 85-летнюю Юлию Буйских. Это случилось в соседнем городе Вятские Поляны. Женщина была избита, на ее теле обнаружены колото-резаные раны", — говорится в сообщении.

Местные жители рассказывали, что Россомахин держал в страхе населенный пункт: пьяным гулял по улицам с топором, ножами и вилами, бил стекла автомобилей и кричал, что "всех убьет". Незадолго до трагедии (убийства пенсионерки) один из фермеров обратился в полицию, так как его сотрудники очень боялись встретить на улице "героя войны" и отказывались выходить на работу. Злоумышленника задержали, однако в полиции он утверждал, что находится в отпуске и скоро вернется на фронт.

Внучка убитой пенсионерки Анна Пекарева рассказала представителям СМИ о своем страхе: Россомахин вновь может оказаться на свободе – отправится на фронт ради еще одного помилования.

"Страшно, что он выйдет на свободу. Страшно, что он сможет продолжать убивать, насиловать и причинять боль — как нашей семье, так и другим людям. Если он окажется на свободе каким-либо путем, пребывание в Вятскополянском районе и во всей Кировской области будет небезопасным", — считает девушка.

По данным "Медиазоны", вагнеровец - житель села Новый Бурец - убил 85-летнюю пенсионерку через неделю после возвращения с фронта. Мужчину признали виновным в угрозе убийством, изнасиловании и убийстве с особой жестокостью. Кроме этого, суд обязал бывшего военного выплатить два миллиона рублей семье потерпевших.

По версии следствия, в марте 2023 года пьяный вагнеровец взял нож и пригрозил убийством односельчанину. Позднее он, вновь будучи под воздействием алкоголя, пришел домой к упомянутой пенсионерке, начал наносить ей множественные удары холодным оружием, одновременно насилуя.

Фигуранта поймали, благодаря видеокамерам на доме у соседа: на записи было видно, как Россомахин заходит и выходит из чужого двора.

"Вагнеровца планировали снова отправить на войну 28 марта 2023 года. 22 марта мужчину арестовали на пять суток по статье о мелком хулиганстве. 27 марта он освободился, а через два дня убил Буйских", — отмечает "Медиазона".

Другие новости о "героях СВО" в России

Как сообщал УНИАН, в России участник войны против Украины, который получил тюремный срок за склонение детей к суицидам, теперь в школах читает лекции о патриотизме.

Речь идет об Александре Глазове, который еще до начала полномасштабной войны был приговорен к 6 годам колонии за администрирование канала с пропагандой самоубийств среди подростков. На суде Глазов рассказал, что давал детям задания в рамках игры "Синий кит". Он просил школьников подниматься на крыши домов, перебегать железнодорожные пути перед идущим поездом, резать руки. Глазов довел до попытки самоубийства одну девушку, но ее успели спасти.

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