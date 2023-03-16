Россияне показали, как пытаются "затрофеить" в Черном море сбитый БПЛА MQ-9 Reaper при помощи подводного робота.

Путинская так называемая Z-армия празднует ликвидацию американского БПЛА MQ-9 Reaper, который 14 марта российский Су-27 подбил над акваторией Черного моря.

В частности, в пропагандистском телеграм-канале "Друзья майора Селиванова" россияне показали, как пытаются "затрофеить" БПЛА при помощи подводного робота. Его погрузили с судна ВМФ РФ "Волхов".

"Вот так Российская Империя смыкает свою карающую длань на шее глобалистских США", - отметили там.

Интересно, что репост этой "победоносной" записи уже сделал российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков). Также публикацию распространяют другие представители путинского пропагандистского корпуса.

Россия сбила БПЛА MQ-9 Reaper - последние новости

Напомним, что 14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский дрон разведчик MQ-9 Reaper в небе над черноморской акваторией. В США назвали это непрофессиональным перехватом, который привел к повреждению пропеллера БПЛА. Также там заявили о неуверенности в том, что пилот РФ хотел специально сбить дрон.

Недавно в сети появился ролик-фрагмент происшествия: на нем видно, что на беспилотник несколько раз сбросили топливо, после чего российский истребитель пошел на таран.

На данный момент США и РФ ведут "гонку" по поимке свалившегося БПЛА, который сейчас дрейфует на дне Черного моря.

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