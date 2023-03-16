Американские военные прокомментировали видео воздушного инцидента над Черным морем.

Опубликованные кадры столкновения российского истребителя с американским беспилотником над Черным морем доказывают факт самого инцидента, но не доказывают, что российский пилот имел целью таранить дрон-разведчик. Об этом в комментарии CNN заявил высокопоставленный американский чиновник.

"Не знаю", — сказал чиновник, отвечая на вопрос, действительно ли российский пилот собирался повредить пропеллер американского беспилотника.

Однако, по мнению чиновника, опубликованное видео показывает, что российские пилоты действительно совершали "агрессивные полеты" и демонстрировали "безрассудство", находясь в воздухе рядом с американским беспилотным аппаратом.

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Инцидент над Черным морем 14 марта

Во вторник, 14 марта, американские власти заявили, что во время разведывательного полета беспилотника MQ-9 Reaper над международными водами Черного моря к нему приблизился российский истребитель Су-27 и совершил столкновение. Из–за повреждения винта беспилотник утратил устойчивость и американский оператор затопил аппарат в море.

Американские власти отметили, что перед столкновением российские истребитель совершал опасные маневры. Перед тем, как произошло столкновение, российский самолет сбрасывал топливо рядом с беспилотником, вероятно, пытаясь залить им аппарат. Соответствующие кадры, снятые во время инцидента, сегодня опубликовали американские военные.

В России ожидаемо отвергают, что намеренно атаковали американский аппарат, и заявляют, что собираются достать его со дна моря. Но по данным американской разведки, Кремль одобрил нападение на беспилотник.

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