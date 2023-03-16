На нем можно увидеть, как на беспилотник сбрасывают топливо.

Командование Военно-воздушных сил США опубликовало видео столкновения российского Су-27 и американского БПЛА MQ-9 над Черным морем.

Видео опубликовано на сайте Службы распространения визуальной информации Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Отмечается, что длина видео была отредактирована, однако события показаны в последовательном порядке.

"14 марта 2023 года два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем. Был поврежден винт MQ-9, в результате чего силам США пришлось сбить MQ-9 в международных водах", - говорится в сообщении.

Видео дня

На кадрах видно, как российский самолет сбрасывает на беспилотник топливо, после чего врезается в MQ-9, повреждая ему пропеллер.

По данным CNN, столкновение в воздухе длилось 30-40 минут. С поврежденным винтом операторы беспилотника управляли самолетом как планером. Два американских чиновника говорят, что операторы удаленно стерли чувствительное программное обеспечение беспилотника, снизив риск попадания секретных материалов в чужие руки до того, как он упадет в воду.

Падение беспилотника в Черном море

14 марта в Европейском командовании ВС США заявили о сбитии их беспилотника MQ-9 Reaper российским истребителем Су-27. Они раскритиковали действия пилотов и вызвали российского посла, чтобы выразить ему протест.

В России отрицали, что их истребители сбивали американский беспилотник. Российский посол позже заявил, что разведывательная миссия MQ-9 Reaper была провокацией.

В тот же день в США сообщили, что не хотят, чтобы их БПЛА попал в чужие руки. Сегодня журналисты сообщили, что россияне прибыли на место и хотят достать обломки дрона из воды.

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