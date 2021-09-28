Отчитываться придется и о договорах и о соглашениях с "научными и образовательными организациями с долей в уставном капитале иностранных граждан и иностранных организаций" в РФ.

Министерство образования и науки Российской Федерации решило усложнить жизнь сотрудникам научных организаций и вузов. Их планируют обязать писать отчеты о поездках за границу в рамках договоров, контрактов и грантов.

Об этом пишет "Коммерсант".

По данным издания, такая норма содержится в проекте "Правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве" Минобрнауки РФ.

В документе указано, что отчитываться придется сотрудникам научных организаций о "договорах о международном научно-техническом сотрудничестве гражданского назначения".

Читайте такжеВ Британии предупредили об угрозе шпионажа со стороны РФ и КитаяТакие отчеты будут требовать и от вузов. Их сотрудникам придется отчитываться о договорах и о соглашениях с "научными и образовательными организациями с долей в уставном капитале иностранных граждан и иностранных организаций" в РФ.

Как ранее сообщал УНИАН, в Литве Шяуляйский окружной суд признал дипломата и бывшего депутата Сейма Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу РФ. Его приговорили к 6 годам лишения свободы. По данным, следствия Палецкис в 2017-2018 годах входил в организованную группу, которая занималась сбором информации для российской разведки за денежное вознаграждение.

Автор: Анастасия Горбачева