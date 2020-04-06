Многие россияне отказываются эвакуироваться на родину - премьер-министр РФ

Мишустин призывает граждан РФ быть более ответственными.

«Обращаюсь ко всем гражданам России, которые находятся сейчас за рубежом: к сожалению, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли», - сказал Мишустин.

Он призвал граждан РФ относиться к этому более ответственно и писать заявления на вывоз на родину, только если «вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас».

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По его словам, полная и объективная информация позволит властям четко организовать работу и быстрее вернуть россиян домой.

«РФ не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей. Наоборот, в ситуации, когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет, вернулся домой, для этого надо только подать заявление на портале госуслуг», - сказал Мишустин.

По его словам, вывоз россиян из-за границы возобновится сегодня вечером. В то же время власти РФ продлят визы иностранцам, которые не могут вернуться домой, и рассчитывают на понимание в этом вопросе и со стороны иностранных партнеров.

«Многие страны сейчас идут навстречу гражданам других государств, которые оказались на их территории, в том числе продлевают им визы. Правительство РФ оказывает аналогичную поддержку всем, кто остался в России и не может пока вернуться к себе домой», - сказал Мишустин.

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