По данным следствия экс-дипломат входил в организованную группу, которая собирала информацию для российской разведки.

В Литве Шяуляйский окружной суд признал дипломата и бывшего депутата Сейма Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу РФ. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

Как сообщает Delfi, по данным следствия Палецкис в 2017-2018 годах входил в организованную группу, которая занималась сбором информации для российской разведки за денежное вознаграждение. В группу входил гражданин РФ, который признан виновным в деле о событиях 13 января 1991 года в Литве, а также сотрудник спецслужб РФ.

Один из фигурантов дела - предприниматель Деймантас Бертаускас, был освобожден от уголовной ответственности. Он признал свою вину и дал показания.

Приговор Палецкиса не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

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Альгирдас Палецкис - внук первого председателя Президиума Верховного Совета Литовской ССР Юстаса Палецкиса. Он был арестован по обвинению в шпионаже в конце 2018 года.

Ранее Литва выслала белорусских дипломатов, обвинив их в шпионаже. 7 июля Литва сократила посольство Беларуси до одного консула и трех технических сотрудников.

Автор: Дмитрий Захаров